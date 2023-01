Palladino | ' ' Gol annullato all' Inter? Gli arbitri possono sbagliare' '

Tutto Juve

Le parole del tecnico del Monza, Raffaele, dopo il pareggio casalingo per 2 - 2 contro ...Ieri a Monza si è rivista la stessa espressione di quando Galliani era ad del Milan alscudetto ... Sorpreso anche il tecnico brianzolo: 'Ho rivisto le immagini in tv e mi sembrava il ... Palladino: "Giornata meravigliosa che resterà nei nostri ricordi. Gol annullato ad Acerbi La regola... Armando Izzo non si è trattenuto durante una diretta Instagram dagli spogliatoi dopo Monza-Inter. Il suo urlo d’amore per il Napoli fa capire che in campo ci ha messo una carica ulteriore per aiutare ...La stampa portoghese ha annunciato che la magistratura ha aperto un'indagine sulla società sportiva del Benfica, la famosa squadra di calcio portoghese, e sui membri del consiglio di amministrazione d ...