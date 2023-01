Pagelle Milan-Roma 2-2 | che spreco! Disastro sui calci d’angolo

ForzaRoma.info

...00 ASVEL - Valencia 20:00 Panathinaikos - Maccabi 20:30 Milano - algiris Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Cremonese - Monza 18:00 Lecce -20:45 Inter - Verona CALCIO - PREMIER ...Commenta per primoTatarusanu 5,5 : fa venire un brivido alla sua difesa nel primo tempo con un tentativo goffo di uscita. Prende sempre gol, nonostante un grande intervento su Abraham. Calabria 6,5 : prestazione ... Milan-Roma 2-2 LE PAGELLE: Abraham, Tammy godere. Pellegrini angolo acuto Le pagelle di Milan-Roma 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Pierre Kalulu sblocca la super sfida del Meazza alla mezzo ...Milan e Roma hanno pareggiato per 2-2 nel posticipo domenicale della 17esima giornata di serie A. Rossoneri avanti di due gol grazie alle reti di Kalulu (30') e Pobega (77'), ...