Pa | Crosetto | “Stufo della storia del machete | per burocrazia serve rivoluzione vera”

Leggi su italiasera

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Mi ha stufato questadelvenduta come fosse un atteggiamento nei confronti di persone. Ho usato quel termine come mezzo per rompere le catene, i lacci, le inefficienze, che bloccano le possibilità di sviluppo e di crescita”. Ad affermarlo è il ministroDifesa, Guido, in un’intervista all’Avvenire, a proposito dell’immagine delda lui usata bei giorni scorsi. “Non vorrei mai unadi centrodestra. E così non vorrei unadi centrosinistra o pentastellata. Vorrei invece unaterza, a servizio dello Stato, capace di combattere per il futuro di questa Nazione. Solo i regimi trasformano le burocrazie in strumenti di lotta politica” dice. “Non mi è ...