Outfit e tagli capelli | il giubbotto a quadri di Federica Masolin e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 8 gennaio 2023)segue sempre le ultime tendenze della moda e ovviamente ama lanciare tante nuove ispirazioni per tutte le donne. Recentemente ha sfoggiato un meravigliosoe questo può essere utilizzato in ogni tipo di look. Anche i suoilunghi sono molto gettonati e sono perfetti per l'inverno 2023. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità della stagione fredda. Tendenzeinverno 2023 La bellaha indossato un bel lupetto. Si tratta di un modello molto aderente, ideale per evidenziare la silhouette della giornalista. Laha abbinato un paio di jeans skinny. Quest'ultimo è un modello a cinque tasche, ed è realizzato con un lavaggio scuro. Sul fondo ha creato due risvolti, come ...