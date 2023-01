La Gazzetta dello Sport

E sonoleconsecutive dei bianconeri senza gol subiti. Per l'esattezza, 756 minuti di imbattibilità, secondo quanto riferiscono le rilevazioni Opta. Il tassametro dice 12 clean sheet ...Da persona positiva, quale era, Gianluca ne avrebbe estratto gli aspetti positivi, come il filotto di vittorie che si allunga, lesenza subire gol, la determinazione con cui la squadra ... Otto partite senza gol presi Solo in cinque nella storia meglio di questa Juve: chi sono I protagonisti de Le otto montagne hanno assimilato gli insegnamenti di Into The Wild, ma la felicità è selvaggia come la natura ...Copia e incolla, la Juve fa otto vittorie di fila, un’altra volta di «corto muso» e senza brillare nemmeno contro l’Udinese, ma mostrando un’incredibile solidità e un’enorme voglia di vincere. Capitan ...