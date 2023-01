Osimhen trascina il Napoli | riprende la fuga scudetto

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiscaccia i fantasmi dall’orizzonte delchedi buona lena la sua corsa: il nigeriano con la maschera protettiva segna il suo decimo gol in stagione sbloccando la gara con la Sampdoria endo la squadra lontano dal ko del Meazza. Ildue punti all’Inter, fermata tra le polemiche dal Monza e, in attesa di Milan-Roma, comincia a preoccuparsi del percorso netto della Juve di Allegri che, ‘corto muso’ o meno, si mantiene a-7 e medita il colpaccio della nona vittoria di fila nel big match di venerdi’ prossimo al Maradona. La giornata del pallone regala emozioni contrastanti: l’amore che tutti i campi dedicano al ricordo di Gianluca Vialli, l’esecrazione generale per la guerriglia tra frange ...

Metropolisweb

Serie A, Sampdoria - Napoli 0 - 2:Spalletti alla vittoriaUna vittoria preziosa per Luciano Spalletti che rischiava in caso di risultato negativo di gettare al vento l'enorme ...Un'incredibile Croaziaprima il Brasile ai supplementari e successivamente ai calci di ... Così come pere Son , adesso in aiuto dei calciatori, ci sono queste mascherine di protezione ... Osimhen trascina il Napoli, riprende la fuga L'esterno portoghese ha già messo insieme 6 assist, gli stessi dell'intera passata stagione. Con Spalletti è cambiato tutto.Un editoriale de “La Gazzetta dello Sport” analizza lo score di Victor Osimhen allo stadio Marassi di Genova: “Ecco allora che tocca al capocannoniere, a quel Victor Osimhen che si ritrova per la prim ...