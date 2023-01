Osimhen ed Elmas riportano il Napoli alla vittoria contro la Sampdoria

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lasfida ilcapolista, a Marassi.Gli azzurri vogliono riscattare la prima sconfitta in campionato subital'Inter. Stankovic con Lammers, Spalletti schierae Politano, che sbaglia un rigore concesso dal Var: parata super di Audero. Sblocca. Assist perfetto di Mario Rui per il taglio di dell'attaccante che in area tocca con il destro e reliza il gol del vantaggio napoletano, poi il nigeriano provoca l'espulsione di Rincon. SAMDORIA -, TABELINOMarcatori: 19’ p.t.(N), 36’ s.t. rig.(N).Assist: 19’ p.t. Mario Rui (N).(3-4-1-2): Audero; Murillo (1’ s.t. Zanoli), Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Vieira (38’ s.t. Paoletti), Augello; Verre (8’ s.t. Villar); Gabbiadini ...

Spazio Napoli

Prima del riposo,Rincon falciaal limite, rosso diretto (38'). Ritmi blandi nella ripresa. Rigore col Var per il Napoli (mano Vieira), trasforma(82').Al Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris va in scena il match valido per la 17ª ... LIVE – Sampdoria Napoli, le formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Elmas e Jesus La squadra di Spalletti si impone 2-0 in casa della Sampdoria: decidono le reti di Osimhen e Elmas su rigore Nella gara iniziata alle 18, il Napoli vince 2-0 a Marassi contro la Sampdoria. I ...Le pagelle di Sampdoria-Napoli 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Si mette subito in discesa per la capolista al Ferra ...