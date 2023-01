Ora che Ratzinger è morto le voci sconvolgenti sul prossimo Conclave

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) Con la morte di Benedetto XVI torna di estrema attualità la possibilità che Francesco, il pontefice regnante, possa rinunciare anch' egli al ministero petrino. C'è anche chi lo consiglia pubblicamente, come il neo -presidente della Conferenza episcopale americana, il conservatore moderato Timothy Broglio, il quale al termine delle esequie diha candidamente affermato: «Lo scontro nella Chiesa è salito di tono, il Papa soffre, ritirarsi è una strada». Alla possibilità che Bergoglio decida effettivamente di farsi da parte ci credono in pochi in Vaticano, ma è pur sempre un uomo di 86 anni con problemi di mobilità evidenti e che peraltro non celebra più una Messa da ormai diversi mesi. Tuttavia, inutile negarlo, le manovre perla successione sono in atto da tempo, da ben prima che Papapassasse da questo mondo a Dio. Le dichiarazioni ...