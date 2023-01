ilGiornale.it

Un pensionato di settantanove anni è stato investito da un'auto in marcia mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto in via Gioeni, nel centro di Agrigento. Al volante di unaun altro pensionato di settantasette anni. L'impatto è stato violento e il pedone è stato scaraventato a terra. Immediati i soccorsi con due ambulanze sul posto e il trasferimento all'...Si sa invece per certo che è un mezzo miracolo sapere che il 25enne dominicano seduto dietro al volante di un'precipitata nel giardino di un'abitazione di via Castellaccio, all'ospedale ... Opel Corsa, un solido matrimonio lungo quarant'anni Un pensionato di settantanove anni è stato investito da un’auto in marcia mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in via Gioeni, nel centro di Agrigento. Al volante di una Opel Corsa un ...Pensionato settantasettenne, al volante di una Opel Corsa, investe pedone di 78 anni. L’incidente stradale si è verificato, ieri mattina, nella centralissima via Gioeni. Il ferito è stato trasportato, ...