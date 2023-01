Olimpiadi 2012 | a Londra non sanno dove sono finiti due terzi di 1 | 5 miliardi di sterline stanziate

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 gennaio 2023) Leerano nate con l’obiettivo di incrementare il numero di persone che praticano sport in Inghilterra. Ma il Guardian attacca il governo inglese e l’ente incaricato di organizzare l’evento dell’ormai lontanoe di contribuire ad aumentare la partecipazione delle personae allo sport. “Tuttavia, il comitato interpartitico per i conti pubblici ha affermato che i benefici promessi non siverificati, con la percentuale di adulti che praticano sport almeno una volta alla settimana in realtà in calo nei primi tre anni dopo i Giochi.” Il riferimento è ad un nuovo rapporto parlamentare che chiarisce come i benefici tanto annunciati del postin realtà non si sarebbero modificati. Non solo la partecipazione sportiva degli inglesi è in calo così come dei tanti fondi stanziati ...