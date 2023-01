Ochoa immenso | tiene a galla la Salernitana Finisce 1-1 con il Toro

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 gennaio 2023) Solo due partite ufficiale in Serie A per Guillermoma ha già fatto innamorare tutti. Il portierone che l’Italia ha ammirato al Mondiale adesso gioca nel nostro campionato e a sentire le parole di chi lo allena e di chi ci ha giocato contro, ci si chiede come sia possibile che sia arrivato solo adesso e solo come rimpiazzo dell’ottimo Sepe a Salerno. ¡EL MEJOR DEL PARTIDO!logró un importante empate en #SerieA gracias a un agigantado Guillermo. 84% de efectividad en 2 partidos. Un total de 16 ATAJADAS en 180 minutos. pic.twitter.com/xEoMK3q36P — La Media Titular (@Lamediatitular) January 8, 2023 Nicola dopo il pareggio con il Torino ha ricordato come i Mondiali non si giocano se non si hanno le qualità adatte: «ha uno status e una personalità importante. Ha un posizionamento tra i pali ...