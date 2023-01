Nuovo titolo per Laura Di Matteo in EVE

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 8 gennaio 2023) iIl 2023 per la lottatrice italianaDicomincia nel migliore dei modi. Dopo aver detenuto a lungo nel 2022 l’EVE International Title (che ha difeso anche in Italia), perso a fine anno, unè arrivato sempre in EVE. Tag Team Champions Nel corso di “EVE 100”, 100° show della federazione inglese, la lottatrice ha fatto coppia con la tedesca Rayne Leverkusen per un match contro le Campionesse in carica, The Uprising (Rhia O’Reilly & Skye Smitson); alla fine di un Match combattuto,e Rayne hanno battuto le campionesse, conquistando entrambe gli EVE Tag Team Championship per la prima volta. AND NEW @ProWrestlingEVE TAG TEAM CHAMPIONSAn absolute honour to hold this belt, especially when my partner is the biggest badass around@...