Nuovo annuncio di Amadeus | “Albano | Massimo Ranieri e Gianni Morandi insieme al Festival di Sanremo 2023”

(Di domenica 8 gennaio 2023): “la seconda serata”diin vista deldi. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora si è collegato con il TG1 oggi, domenica 8 gennaio, intorno alle ore 13,45, per annunciare alcuni grandi ospiti che prenderanno parte alla seconda serata del, in programma mercoledì 8 febbraio. Si tratta(già co-conduttore) che “si esibiranno per la ...

RaiNews

Sono state realizzate due versioni delpubblicitario nato dalla inusuale collaborazione fra McDonald's e Tetsuo Hara : la versione più breve da 15 secondi e infine la versione della ...... cercheremo di dare unil prima possibile. Per tutti coloro che stamattina vengono a ... ***AGGIORNAMENTO ORE 12 *** 'Abbiamo fatto unbriefing meteo - spiegano dall' Aeroclub Mondovì - ... «Nuove torture in arrivo». L'annuncio anche via social: "Mercoledì" avrà una seconda stagione Amadeus ha annunciato Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi come superospiti italiani della seconda serata ...Su Netflix arriverà un nuovo film che è un interessante mix tra Halo e Ghost in The Shell diretto dal cineasta dei non morti ...