Nuovo annuncio di Amadeus | “Albano | Massimo Ranieri e Gianni Morandi insieme al Festival di Sanremo 2023”

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 8 gennaio 2023): “la seconda serata”diin vista deldi. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora si è collegato con il TG1 oggi, domenica 8 gennaio, intorno alle ore 13,45, per annunciare alcuni grandi ospiti che prenderanno parte alla seconda serata del, in programma mercoledì 8 febbraio. Si tratta(già co-conduttore) che “si esibiranno per la ...