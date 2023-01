Novate | lo zafferano locale promosso dallo chef Matteo Falco

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 8 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color: lo, a chilometro zero,. Esordio in tavola per lose grazie alle doti culinarie delloche ha accettato la sfida di creare un menu con protagonista un ingrediente realmente a “chilometro zero”. Si è infatti trattato di un passo importante per un prodotto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...