“Non doveva essere lì” C’è Posta per Te parte male | critiche dopo quello che si è visto

(Di domenica 8 gennaio 2023) C’èper Te torna e fa subito discutere: il programma di punta di Maria De Filippi ha riportato sullo schermo molte bellissime. Tra queste, ad attirare particolarmente il pubblico, è stata quella di Giuseppe che ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per fare una sorpresa alla moglie Francesca e ringraziarla per tutto l’aiuto che gli ha dato in seguito all’incidente avuto. Uno sfortunato incidente domestico lo ha infatti inchiodato sulla sedia a rotelle: caduto in doccia aveva riportato la frattura di due vertebre. Il regalo di Giuseppe per la moglie è stato la sua ‘debolezza’, il bellissimo attore turco Can Yaman.l’emozioni iniziale Can si è spinto oltre: ha iniziato a parlare con Francesca complimentandosi con la sua forza. Poi, a sorpresa, le ha regalato una sua collanina, “per creare un legame” e alcuni giocattoli per i suoi ...