No! Questa foto non dimostra che i politici ucraini si sono arricchiti grazie agli aiuti economici stranieri

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il patrimonio del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky più che raddoppiato, così come quello del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e poco lontano dall’aumentoo di 380 miliardi di dollari di quello del consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak. Questto è quello che si vede in un’immagine che circola insistentemente su Facebook, secondo la quale, dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, i capitali posseduti daisarebbero aumentati considerevolmenteall’influsso di denaro proveniente dai Paesi che in questi mesi stanno supportando l’Ucraina. Chi condivide l’immagine sostiene che la fonte delle informazioni siano Forbes e la Bbc. Ma sulle testate non c’è nessun loro riscontro. Per chi ha fretta: Alcuni utenti condividono su Facebook una infografica secondo la quale i ...

Open

... alla sua competenza, alla sua grande capacità di lavoro e perché, al suo tratto discreto e ... Epartecipazione ci consente di chiedere a testa alta il voto per Forza Italia e per il ...Che tu abbia fatto omisura preventiva, adesso devi ricollegare e stringere i morsetti nel senso opposto a quello che hai usato per rimuoverli: procedi prima con quello positivo e poi con ... No! Questa foto non dimostra che i politici ucraini si sono arricchiti ... Autonomia, nomine, Pnrr: i contorni del ring su cui saliranno maggioranza e opposizione a partire da domani, per la ripresa dell’attività parlamentare, si fanno più definiti. Nell’agenda del governo s ...Ginny & Georgia: la spiegazione del finale della seconda stagione e le anticipazioni sulla terza stagione dello show Netflix ...