Nesta esalta Maldini | 'Ha ritirato fuori il Milan e l'ha portato a vincere con la sua politica | non era scontato'

(Di domenica 8 gennaio 2023) Alessandro, ex difensore del, ha parlato al canale YouTube della Lega Serie A del momento rossonero: "Ho amici che lavorano...

Calciomercato.com

Il nuovo milanista non sipiu con gli acquisti sfarzosi di campioni gia affermati, com'era nel caso di Rui Costa, Inzaghi, Stam, Ronaldinho,, ma va al contrario in uno stato di ......Effe, Zacon Giò ed il giovane Bleff Dipa. Antonio Greppi 56 enne fiorentino, il catch per ... sulle piste della Regione si, avendo già vinto un Repubblica nel giugno del 2021. Un chiosa ... Nesta esalta Maldini: 'Ha ritirato fuori il Milan e l'ha portato a vincere ...