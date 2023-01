Nek | chi è | età | carriera | chi è la moglie | figlia | incidente | operazione alla mano | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nek è un cantante assai noto, da pochi giorni ha compiuto 50 anni (lo scorso 6 gennaio), 30 dei quali passati a ‘fare musica’. La sua è una passione nata quando era ancora solo un bambino. A 9 anni, infatti, inizia a suonare la chitarra e la batteria e a soli 14 anni esordisce dando vita al duo country, insieme a Gianluca Vaccari, Winchester. Ma andiamo a scoprire alcuni aspetti della sua vita privata e, tra l’altro, anche l’a causa del quale ha rischiato di perdere una… View this post onA post shared by Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani) Dagli esordi al debutto di Nek Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è nato a Sassuolo il 6 gennaio del 1972. Inizialmente Filippo, negli anni ’80 esordisce con il duo dei “Winchester”, per poi passareband dei ...