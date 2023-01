NBA | i risultati della notte 8 gennaio | Banchero trascina Orlando al successo contro Golden State | Dallas batte New Orleans Bene Boston

(Di domenica 8 gennaio 2023) Continua la stagione di NBA. Nellaappena passata si sono disputate cinque partite di regular season e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata.vince sul campo di San Antonio per 121-116 e fortifica il primo posto nella East Conference con un record di 28-12. Da segnalare tra le fila dei Celtics i 34 punti di Jayson Tatum e i 29 di Jaylen Brown, ma sono importanti anche i 23 punti e 7 assist di Malcolm Brogdon. Non bastano invece agli Spurs (privi di Keldon Johnson e Devin Vassell) i 18 punti a testa di Zach Collins (per lui anche 12 rimbalzi), Tre Jones e Josh Richardson.Chicago, che supera Utah per 126-118 e ottiene la 19ma affermazione in stagione. Decisivi per i Bulls i 36 punti di Zach Lavine, i 35 di DeMar DeRozan e la ...

