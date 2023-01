Nato | la Svezia si ribella ai veti della Turchia | «Chiede cose che non possiamo e non vogliamo dare»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Non tutte le richieste che laha fatto allain cambiorimozione del veto sull’entrata di Stoccolma nellapossono essere accettate dal Paese scandinavo. A farlo sapere è stato il primo ministro svedese Ulf Kristersson. «Laha confermato che abbiamo fatto che avevamo detto che avremmo fatto, ma vuole ancheche noi none non», ha dichiarato Kristersson nel corso di una conferenza sulla sicurezza a cui ha partecipato anche il segretario generale dell’alleanza nordatlantica Jens Stoltenberg. Per mesi laha bloccato l’entratanella, salvo poiil proprio via libera ...

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Il suo caso è particolarmente importante, visto che il suo destino è una delle condizioni poste da Erdogan per assecondare l'ingresso delladellariguardava proprio la restituzione di ...Laè fiduciosa che la Turchia approverà la sua domanda di adesione alla, ma non può soddisfare tutte le richieste che Ankara ha fatto finora. Lo ha detto oggi il primo ministro svedese, Ulf ... Ingresso nella Nato: per gli svedesi il loro Paese non deve accettare ... Dopo le pausa natalizia, l'attività politica è ripresa nelle istituzioni dell'Unione Europea. La pandemia sta tornando ad essere una questione centrale a causa della situazione in Cina, dove dopo la f ...Il capo della Casa Bianca ha rifiutato la no-fly zone della Nato in Ucraina ma ha saputo tessere una buona politica delle alleanze contro Putin e rafforzare il suo ruolo di guida delle liberaldemocraz ...