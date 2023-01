(Di domenica 8 gennaio 2023) Sono pronti i finanziamenti per risistemare ledel colonnato, è in corso la progettazione per una nuova illuminazione, a breve è annunciata l?apertura del sito ipogeo...

ilmattino.it

...18 della diciassettesima giornata di Serie APortarsi momentaneamente a meno quattro dale ... Massimiliano AllegriAngel Di Maria nella lista dei convocati, dalla quale esce tuttavia l'......la vittoria a Pistoia nell'ultima di andata e si conferma, al giro di boa, saldamente nella griglia play - off, dentro il 'mucchio selvaggio' delle inseguitrici delle due fuggitive(... Napoli ritrova il Plebiscito tra luci, botteghe e telecamere: «Al via il rilancio della piazza» Nerazzurri in vantaggio con Darmian, raggiunti dopo 2' da Ciurria. Poi il pasticcio di Pablo Marì regala al Toro la rete del 2-1. Nel recupero l'autorete dell'olandese ...Il Napoli scalda i motori in vista della Sampdoria, ma occhio al colpo di scena che lascia increduli tutti i tifosi azzurri ...