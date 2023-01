Corriere dello Sport

Ok, ilha vinto anche senza di lui. Ma tra avere e non avere Osimhen la differenza oggettivamente esiste ed è anche piuttosto evidente. Prendiamo la partita di stasera contro la Samp . Osimhen la ...favorita per lo scudetto: Juve, senti Allegri Queste le parole in conferenza di Max Allegri sulla corsa scudetto e sul: Cheha la sfida colQuanto c'è di suo nella ... Napoli, l'importanza di essere (e avere) Osimhen Penalty assegnato da Abisso per il fallo di mano evidente di Vieira, dopo aver rivisto le immagini al Var. Il Napoli nel finale gestisce il pallone e chiude con un importante successo, il primo del ...Chi è Flavio Paoletti, giovane centrocampista messo in campo da Stankovic nei minuti finali di Sampdoria-Napoli ...