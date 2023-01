Napoli | Borrelli | “Via Toledo non può essere luogo di bivacco”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tante le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini indignati per le condizioni in cui si presenta la centralissima via, via dello shopping edi approdo per migliaia di turisti. I marciapiedi sconnessi sono disseminati di rifiuti. Incarti, avanzi di cibo, plastiche monouso uno spettacolo indecoroso. Proprio nei giorni in cui la città è sold out, in occasione delle feste, questo scempio andrebbe fortemente evitato. Non bastano i turni straordinari per pulire i cestini va ripensata la gestione dei rifiuti su questa parte del territorio. E’ un pessimo biglietto da visita”. Lo ha detto Francesco Emilio, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra. “La principale arteria non può e non deveridotta adi. Anche gli ...