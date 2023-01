Motori | nuovo ingresso in Formula 1 | partnership inattesa

(Di domenica 8 gennaio 2023), in questi mesi così caldi e concitati, continuano le novità strabilianti in1: annunciata poco fa una. La1 è uno sport in continua evoluzione: ogni tot di anni vengono introdotte novità sensazionali sia dal punto di vista regolamentare che tecnologico. Il 2022 è stato un anno alquanto interessante dal Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Corriere

Il diritto di veto Poi c'è il tema degli accordi sui2026. Attualmente la Ferrari sta ... la Red Bull le chiede (sostenendo di essere, appunto, unmotorista), la Ferrari non le vuole ...... quando la Red Bull strinse unaccordo con la Honda. Due anni dopo, lo stesso accadde con la ... Da quell'anno, dunque, l'Alpine è divenuta l'unica squadra a produrrein proprio, senza ... Il nuovo motore a idrogeno Toyota rimette in pista l’automotive bresciano Motori, in questi mesi così caldi e concitati, continuano le novità strabilianti in Formula 1: annunciata poco fa una partnership inattesa.Si chiama Yangwang ed è il nuovo sottomarchio a cui ha dato vita BYD per concorrere sul mercato delle auto elettriche nel segmento premium. Il colosso cinese ha annunciato di voler competere con le EV ...