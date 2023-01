Morto il prete del mistero | cos' era nascosto sotto la cupola di San Pietro

(Di domenica 8 gennaio 2023) Muore improvvisamente monsignor Michele Basso, ildei misteri in possesso di un vero tesoro. 30 casse piene di opere d'arte sono sigillate in una stanzaladi San. Restano gli interrogativi sulla loro provenienza

ilmattino.it

don Michele Basso, il 'del mistero': '30 casse di opere d'arte custodite in Vaticano' La tomba rom profanata dai ladri: 'Nella bara c'erano cinque chili d'oro'. Rubati i gioielli di ...Monsignor Michele Basso è stato ritrovatonel suo letto, in Vaticano . E con la sua scomparsa ha lasciato in eredità una bella gatta da pelare alle autorità vaticane. L'anziano canonico di San Pietro , infatti, è deceduto all'improvviso,... Vaticano, muore il prete del mistero: trenta casse di opere d'arte nascoste nella cupola di San Pietro. Chi er L'anziano canonico di San Pietro aveva messo insieme una straordinaria collezione di opere d’arte che potrebbero addirittura riaprire un braccio di ferro diplomatico con gli Stati Uniti ...Trovato morto in Vaticano Don Michele Basso, noto per essere "il prete del mistero". Un collezionista d'arte che aveva fatto discutere.