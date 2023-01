Morta in un incidente dopo una serata in discoteca | Anna Teresa stava tornando a casa con un' amica | aveva 21 anni

FoggiaToday

a 21 anni in unstradale la notte del 7 gennaio. Anna Teresa Ciccone , originaria di Nola , stava tornando a casa dopo una serata in discoteca. Con lei un'amica di 20 anni, seduta sul ...'Tutti sanno dov'erano e cosa facevano la notte in cui èmia madre. Piansi una volta, alla ... da una catena di librerie in Spagna, il principe ha anche rivelato che la notte dell'... Terribile incidente sulla Statale 16: non ce l'ha fatta la donna di 39 anni Morta a 21 anni in un incidente stradale la notte del 7 gennaio. Anna Teresa Ciccone, originaria di Nola, stava tornando a casa dopo una serata in discoteca. Con lei un'amica di 20 anni, ...Il mondo del rugby in lutto per la morte di Federico Doga: il 16enne è stato travolto ieri sera a Iseo, nel Bresciano, da due auto ed è morto sul colpo. Il giovane ...