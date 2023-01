Morta a 104 anni suor Luisidia Casagrande | per quasi 70 caposala in ospedale

Corriere

Grave lutto per la comunità veronese e per l'ospedale Borgo Trento in particolare. Verona, morta a 104 anni suor Luisidia Casagrande Suor Luisidia Casagrande è scomparsa a 104 anni di età. Per 68 anni è stata considerata l' "angelo" del Laboratorio analisi dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. Morta a 104 anni suor Luisida, la storica caposala che beffò i nazisti con un finto funerale E' stata per 68 anni l''angelò del Laboratorio analisi di Borgo Trento di Verona, decana e caposala per svariate generazioni di infermiere.