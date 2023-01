Monza | Palladino | «Una giornata che resterà nei nostri ricordi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 gennaio 2023), le parole didopo il pareggio: «Sono stra felice di risultato e atteggiamento contro una grande squadra» Raffaeleha parlato a Sky Sport nel post partita diInter. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Unameravigliosa chesempre nei, di tutti, di ambiente e società. Un ambiente meraviglioso, pieno di tifosi, c’era grande clima, entusiasmo, una bella magia. I tifosi si meritano questa soddisfazione al primo anno in Serie A, contro una squadra che ha battuto il Napoli e vuole provare a vincere lo scudetto. Resta una grandissima prestazione, sono stra felice di risultato e atteggiamento contro una grande squadra. Non abbiamo mollato, siamo stati in partita fino alla fine, ho un gruppo ...