Monza | Izzo festeggia un pareggio d'oroper il Napoli

TUTTO mercato WEB

La rabbia nerazzurra nel 2 - 2 dinasce a circa dieci minuti dal 90': Asllani batte una ... il difensore spagnolo in realtà è solo inciampato sul compagno di squadra, dunque il gol sarebbe ...Sono, infatti, Pablo Marì ead entrare in contatto e il gol che avrebbe portato i nerazzurri a ... Archiviata la gara con il, l'Inter si appresta ad affrontare il percorso che, in meno di un ... Monza, Izzo festeggia due volte dopo il 2-2 con l'Inter: "Forza Napoli!" Armando Izzo, dopo Monza-Inter, esulta in diretta e non frena la sua passione per il Napoli, primo in classifica ...Dopo il pari contro l'Inter, il difensore del Monza Armando Izzo non trattiene la gioia e, in una diretta su Instagram durante i festeggiamenti negli spogliatoi, si lascia andare ad un "Forza Napoli".