Monza-Inter | Inzaghi | “Pari che ci rallenta”

Leggi su intermagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023) Simonenel post partita di, match della diciassettesima giornata della Serie A L’allenatore dell’Simone, al termine del match pareggiato per 2 a 2 contro il, e valevole per la diciassettesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’U-Power Stadium ai microfoni di Sky Sport. “Siamo molto arrabbiati, c’è stato un errore. Dopo 5 anni di VAR è stato fischiato un fallo in cui due giocatori delsi ostacolano tra loro. Sarebbe stato 3-1, vittoria. Invece siamo qui a parlare di un pareggio che nasce da un grave errore”. Ti aspettavi di più da chi è entrato? “Quello sempre, ma in questo momento mi viene difficile commentare. Penso all’episodio, c’è tanto rammarico perché sapevamo che avremmmo ...