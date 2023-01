Monza-Inter | il gol di Acerbi era buono Sacchi | prestazione scarsa | ora sarà sospeso CorSport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport bocciano l’arbitro di. Entrambi i quotidiani sportivi gli danno 4,5 in pagella per il gol annullato ingiustamente ad. Un episodio condannato con forza dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi nel post partita. Il Corriere dello Sport, con Edmondo Pinna, scrive: “Malissimo, unadecisamente. La rete segnata daera buona (ma l’arbitro fischia prima), così come il tocco di mano di Carlos Augusto era punibile (ma fuori area, l’altro tocco è col braccio a terra). Un errore che pesa e incide sul match”. Nel dettaglio: “segna ma era già tutto fermo,fischia un fallo che non c’è: cade Pablo ...

Inter, clamorosa beffa al 93': un autogol di Dumfries regala al Monza il 2-2 Monza-Inter, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza sabato 7 gennaio, alle ore 20:45. Una partita storica, una specie di derby alla milan ...Un gol di Caldirola manda in estasi il Monza di Palladino, che riprende l'Inter all'ultimo respiro del primo derby di serie A giocato in Brianza. E nel finale sfiora addirittura la vittoria.