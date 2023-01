Monza-Inter 2-2 | Palladino | “Non parlo di episodi e Var Ringrazio Berlusconi e Galliani”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Raffaeleha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di2-2, match della diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico dei brianzoli ha commentato il punto raccolto dai suoi in extremis: “Sono contento perchè la squadra è rimasta in gara fino alla fine, senza mai mollare. Devo ringraziare ancheperchè hanno avuto molto coraggio a scegliermi qualche mese fa, li ringrazierò per sempre.” GOL CALDIROLA O AUTOGOL DUMFRIES? LA DECISIONE DELLA LEGA SERIE A Sulle polemiche per il gol non convalidato ad Acerbi,non si espone: “Non voglio parlare di questi, nè a favore nè contro – spiega – La regola è chiara, il fischio è arrivato chiaramente prima e non si può andare al Var. Noi abbiamo ...

Commenta per primo L'non va oltre al pareggio in casa del, l'ennesimo stop in trasferta. Con la gara di oggi, sono tredici le gare consecutive lontano da San Siro nelle quali i nerazzurri hanno subito almeno ...

SERIE A - Gli episodi controversi del match dell'UPower Stadium fra Monza ed Inter, chiuso con il punteggio di 2-2. Non convince l'arbitraggio di Sacchi ...Si chiude con l'Inter in vantaggio per 2-1 sul Monza la prima frazione di gioco all'U-Power. I nerazzurri sbloccano la gara con Matteo Darmian, bravo ad… Leggi ...