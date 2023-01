Monza-Inter 2-2 | Lautaro Martinez | “Dobbiamo pedalare se vogliamo vincere | ma Var così rovina tutto”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023)ha parlato nel post-partita di2-2, criticando apertamente l’operato arbitrale e del Var. “Il gol di Acerbi avrebbe cambiato, dopo cinque anni ci siamo adeguati tutti al Var. Anche quelli che come me non erano favorevoli, però va usato bene altrimentie non è bello per il calcio. Se dopo cinque anni succedono ancora queste cose, significa che qualcosa non è chiaro.” L’perde quindi due punti sulle dirette rivali: “Abbiamo tre squadre forti davanti, che stanno bene – prosegue l’argentino – Noie lavorare sequalcosa. L’importante è rimanere uniti a livello di ...