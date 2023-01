Monza-Inter 2-2 | Galliani-show in tribuna

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilpareggia in extremis contro l’e Adrianoesplode in. Il vicepresidente e a.d. del club brianzolo ha esultato ‘a modo suo’ quando Caldirola, al 93?, ha firmato il definitivo 2-2 nel match casalingo contro i nerazzurri.si è lasciato andare ad un’incontenibile esultanza, immortalata dalle telecamere di Dazn. Una scena vista tante volte in passato, quandoera ai vertici del Milan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Gazzetta dello Sport

Dopo il pareggio per 2 - 2 nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A tra il suoe l', il difensore Armando Izzo ha festeggiato il ...È tornato a segnare con la maglia dell', ma ciò non è bastato per vincere la partita di, finita poi 2 - 2. ATV , Lautaro Martinez ha commentato così il match e il gol annullato ad Acerbi : "Rammarico, rabbia e delusione. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nella ripresa ... Inter, clamorosa beffa al 93': un autogol di Dumfries regala al Monza il 2-2 Battuta d'arresto per l'Inter nell'inseguimento al Napoli: pareggia 2-2 a Monza una partita che credeva di avere ormai vinto. Petagna e compagni hanno rimontato due volte i nerazzurri, ai gol di ...MONZA-INTER 2-2 All'U-Power Stadium agli uomini di Inzaghi non bastano i gol di Darmian e Lautaro. Per i brianzoli a segno anche Ciurria Monza-Inter: le foto… Leggi ...