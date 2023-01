Monza | Galliani e quell'esultanza dei tempi d'oro | al 93' è esploso

Milan News

Commenta per primo Raffaele Palladino , tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata 2 - 2 contro l'... L'ESULTANZA DI- 'Mi sembrava il dottor ...L'episodio capitato all'80' nell'area delinfiamma i tifosi nerazzurri, ma Sacchi non è il ... Perché", "Staserasi è mosso molto più di Lukaku ". Monza-Inter 2-2, Galliani si scatena al gol del pareggio. Un tuffo nel passato per i milanisti Il Monza gli ha fatto un bellissimo regalo. Adriano Galliani ha vissuto una serata indimenticabile all' U-Power Stadium, grazie alla squadra di Palladino che ha fermato l'Inter. Un autogol nel finale ...Il tecnico del Monza Raffaele Palladino arriva nella sala conferenze dell’U-Power Stadium per commentare quanto avvenuto nel match di questa sera contro l’Inter. Queste le sue ...