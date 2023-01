Monza | Caldirola | ‘Se me l’avessero detto da piccolo non ci avrei creduto La Juve ci ha cambiato la stagione’

fcinter1908

AGI - Un gol dial 93' (o forse un autogol di Dumfries) regala alun punto pesantissimo nella sfida contro l'Inter, che esce dal Brianteo con tantissimo amaro in bocca. Ai nerazzurri non bastano i gol ...Ilraggiunge i nerazzurri in pieno recupero grazie a, tra i migliori della squadra di Palladino. L'MVP è Ciurria, bene anche Dany Mota. Nell'Inter i cambi non incidono: nessuno dei ... Monza-Inter 2-2 risultato finale: l’Inter inciampa a Monza, Caldirola spegne i nerazzurri al 93° Al termine di Monza-Inter, Luca Caldirola ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Se me l'avessero detto da piccolo non ci avrei mai creduto, è stata un'em ...Le parole di Simone Inzaghi dopo il pareggio dell'Inter in casa del Monza L'Inter viene beffata al 93' dal Monza grazie al gol di Caldirola e frena all'U-Power Stadium dopo la vittoria contro il Napol ...