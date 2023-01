Monza 2 Inter 2 | troppa fretta di Sacchi | gol Acerbi regolarissimo La moviola

La Gazzetta dello Sport

è stata una gara finita in pareggio e che per volume di gioco i padroni di casa hanno condotto con autorevolezza. Ecco alcuni dati che stanno a dimostrarlo, per quanto condizionati dalle ...Commenta per primo Il gol del 2 - 2 del(e non solo quello... ) è stato il freno a mano tirato all'e nello stesso tempo l'accensione al razzo del Napoli. Mister Spalletti conosce e conosceva tutte le trappole di questa partita ... Dopo Monza-Inter, l’arbitro Sacchi nella bufera: verso un lungo stop. I precedenti Gli ultimi mesi del 2022 sono stati frustranti per Romelu Lukaku (29), anche l'inizio del 2023 ha poco di buono finora. Ieri il Red Devil era entrato in ...Vedi anche Serie A Errore in Monza-Inter, l'arbitro Sacchi come... Serra: per lui si va verso un lungo stop Poi, certo, l'alibi Sacchi vale, perché è evidente l'errore di Monza e il successo avrebbe ...