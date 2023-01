Monte Zucco | ragazzo perde conoscenza per malore | interviene l’elisoccorso

(Di domenica 8 gennaio 2023) I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e i SAF della centrale di Bergamo sono intervenuti nella mattina di domenica 8 gennaio alle 7 per un’azione di soccorso ad una persona sul, al rifugio GASP. Unprivo dicausato da unè stato raggiunto dai VVF e dal 118 ed è stato elitrasportato in ospedale.

