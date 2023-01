Mobilità docenti | nel 2023 24 posti per trasferimenti provinciali da sostegno a posto comune potrebbero scendere al 75% di quelli disponibili Il meccanismo

Tecnica della Scuola

... sia per i ragazzi che per noi. In questo anno scolastico ho avuto il cambio dalla mia ... come l'applicazione del PNRR in materia disostenibile o il progetto pilota di rendere Assisi ...... tra cui l'organizzazione di soggiorni all'estero rivolti ad allievi e, scambi ... abbiamo anche già organizzato ed effettuatodi alunni, con il progetto Transalp. Tutto ciò grazie alla ... Mobilità, i docenti trasferiti a maggio 2022 su una precisa sede scolastica rimangono bloccati: vincolo anacronistico e vessatorio