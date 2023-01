WIRED Italia

Da allora ha pubblicato (sulla piattaforma- Media Library on line) 66 ebook, per oltre ... che si rinforza con il nuovodedicato. Una storia tutta modenese, parte delle azioni di Modena ...... Centro del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, ha esteso la propria adesione a, ... Per poter usufruire del servizio occorre richiedere le credenziali in Biblioteca, accedere alhttps:... Mlol, il sito (legale) dove scaricare ebook, riviste, quotidiani e audiolibri ROVIGO - Gli scaffali virtuali della biblioteca digitale del Sistema bibliotecario provinciale di Rovigo si arricchiscono di oltre 1.700 nuovi audiolibri. Un ampio catalogo di titoli che asseconda una ...Gli scaffali virtuali della biblioteca digitale del Sistema bibliotecario provinciale di Rovigo si arricchiscono di oltre 1.700 nuovi audiolibri. Un ampio catalogo di titoli che asseconda una richiest ...