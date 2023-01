La Gazzetta dello Sport

Lanon gioca un match ufficiale da settembre dello scorso anno, per la precisione da quando si è ritirata negli ottavi di finale del Japan Open a causa di un problema agli addominali, ed al ..., l'ultimo match a settembre, che ha vinto gli Australian Open nel 2019 e nel 2021, non gioca un torneo da settembre , quando si è ritirata da un match in Giappone a causa di ... Mistero Osaka, dà forfait all'Australian Open. A rischio anche Raducanu Gli Australian Open 2023 perdono i pezzi. Dopo Carlos Alcaraz, n°1 del mondo ATP, anche Naomi Osaka e Venus Williams danno forfait per il primo torneo del Grande Slam al via il 16 gennaio a Melbourne.