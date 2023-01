Miss | la Francia assolve il suo concorso di bellezza e in America Latina le reginette - spose festeggiano

Corriere della Sera

La giustizia francese ha respinto le accuse dell'associazione 'Osez le feminisme', che accusava il concorso 'France' di avere carattere ...Se fanno salvataggi e sono attrezzate per i salvataggi, che problemi dovrebbero avere - Inun'associazione femminista ha intentato una causa controperché discriminerebbe le ... Miss Francia, femministe sconfitte. «Altezza minima un metro e 70 Non è discriminazione» La giustizia francese ha respinto le accuse dell’associazione ’Osez le feminisme’, che accusava il concorso ’Miss France’ di avere carattere “sessista“» e “discriminatorio“ e quindi contrario al dirit ...Il concorso di bellezza e la richiesta, respinta da un tribunale, dell’associazione “Osez le feminisme”: non viola nessun codice pretendere dalle partecipanti il requisito di un’altezza minima ...