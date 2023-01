Milan | Sacchi | Leao e Theo fenomenali

Milan News

L'ex allenatore dele della nazionale italiana Arrigoha parlato dalle pagine della Gazzetta dello Sport della partita di questa sera tra i rossoneri e la Roma, gara che si disputerà a San Siro. Queste le ...... complice anche l'errore dell'arbitro: 'Siamo molto arrabbiati. C'è stato un errore. Dopo ... Oggi tocca ae Napoli nonché alla Roma che affronterà proprio i rossoneri a San Siro. Alla ... Sacchi su Milan-Roma: "Se i rossoneri dimostrano di essere davvero un collettivo organizzato avranno... L'arbitro Sacchi ha chiesto scusa all'Inter per l'errore sul gol di Acerbi durante la sfida con il Monza in Serie A.Chi è l'anti-Napoli Il Milan, la Juventus o l'Inter Per valore della rosa, scrive Il Giornale, non i rossoneri ...