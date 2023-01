Milan-Roma | striscione per Mihajlovic e Vialli in Curva Sud | PM News

Milan News

Big match della diciassettesima giornata di campionato, lasfida a San Siro ilcampione d'Italia per centrare la seconda vittoria consecutiva del 2023. Dopo il successo a fatica contro il Bologna all'Olimpico, la squadra di José Mourinho (...L'arbitro designato per, big match della diciasettesima giornata di Serie A , è il signor Davide Massa . Il fischietto di Imperia ha diretto 24 volte in campionato i giallorossi e il bilancio è positivo: 10 ... LIVE MN - Verso Milan-Roma, Pioli verso la conferma dell'undici di Salerno 13' Nessuna occasione da gol finora, le due squadre si studiano e la gara si gioca soprattutto a centrocampo. 9' Primo ammonizione nel match: giallo a Celik per fallo su ...Il pullman dei rossoneri di Stefano Pioli è giunto poco fa a 'San Siro'. Alle ore 20:45 si disputerà Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023. Vediamo, dunque, l'arrivo del Diavo ...