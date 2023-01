Milan-Roma | MOVIOLA LIVE | proteste sul gol di Kalulu | i rossoneri chiedono un rigore Tonali salta il Lecce

Corriere dello Sport

Erano gli anni del Napoli prima di Maradona e delladi Falcao. Nel campionato c'erano contrapposte Juve, Inter eda una parte (a Nord) e poi (al Sud) c'erano il Napoli che con Maradona ...Big match della diciassettesima giornata di campionato, lasfida a San Siro ilcampione d'Italia per centrare la seconda vittoria consecutiva del 2023. Dopo il successo a fatica contro il Bologna all'Olimpico, la squadra di José Mourinho (... Milan-Roma 1-0 diretta: fuori Zaniolo, dentro Tahirovic 74' Seconda sostituzione nel Milan: fuori Bennacer, dentro Vranckx. 72' Giallo a Tonali per proteste. Il centrocampista rossonero era diffidato e dunque salterà il ...AREZZO (ITALPRESS) – Un agguato dei tifosi del Napoli a quelli della Roma, diretti a Milano per la sfida tra i giallorossi di Mourinho e il Milan di Pioli. Questa una prima ricostruzione degli scontri ...