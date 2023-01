Milan-Roma | gli ultimi precedenti in Serie A VIDEO

Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua su, provando a fare le veci di José Mourinho Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua su, provando a fare le veci di José Mourinho. Le sue dichiarazioni: "Gli ...Milano. Ladi Mourinho ha due caratteristiche che sembrano fatte apposta per mettere in difficoltà ildi Pioli. La prima: dopo il Napoli, ha il miglior rendimento fuori casa. Insomma viaggia comoda, ...Fabio Capello legge in anticipo il match di San Siro tra Milan e Roma tramite le colonne della Gazzetta dello Sport di oggi. "Gli spazi saranno decisivi e bisognerà sfruttare Dybala e le palle inattiv ...Le scelte di Mourinho in vista della sfida di San Siro Questa sera alle 20:45 il Milan ospita la Roma per il big match della 17a giornata di campionato. Ecco le scelte di Mourinho secondo i quotidiani ...