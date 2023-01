Milan-Roma | ecco l’analisi della squadra di Mourinho

La Gazzetta dello Sport

Sembravano tre punti ormai in tasca, la risposta alla vittoria della Juve poche ore prima e pressione su Napoli e, in campo domani con Samp (a Marassi) e. Invece è arrivato l'autogol di Dumfries al 93' a rovinare la festa all'Inter, raggiunta due volte dal Monza. In vantaggio prima con Darmian e poi ...MONZA - INTER 2 - 2 - 10 Darmian (I), 12 Ciurria (M), 22 Lautaro Martinez (I), 93 Caldirola (M)CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Juventus* 37;36; Inter *34; Lazio e30; Atalanta 28; ... Il modulo che piace a Silvio, il solito Sheva, lo scudetto di Re Carlo Clamorosa operazione di mercato delle ultime ore! Il giocatore è pronto a lasciare l'Italia, destinazione Francia. Rimpianto MilanAlessandro Nesta, ex difensore rossonero, si è così espresso al canale Youtube della Lega Serie A su Leao e Dybala: “Oggi sono tutti organizzati, per vincere le partite se ...