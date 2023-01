Milan-Roma domenica 8 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Milan News

Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All . Pioli. ...Mourinho Dove vederein tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ... LIVE MN - Verso Milan-Roma, Pioli verso la conferma dell'undici di Salerno Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma: MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Gabbia, ...Le formazioni ufficiali di Milan-Roma, big match di stasera valido per la 17esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 20.45!