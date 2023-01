Milan-Roma domenica 8 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Milan News

Il big match delle 20.45,, sarà raccontato da Francesco Repice e Massimo Orlando. Dopo la conclusione dell'incontro, fino al termine della trasmissione alle 23.30, i nostri opinionisti ...Vecchia Signora momentaneamente al secondo posto a quota 37 (in attesa di) e, sempre provvisoriamente, a - 4 dal Napoli capolista e prossimo avversario dei bianconeri nella gara del '... Verso Milan-Roma, le probabili formazioni del big match di domani sera Come di consueto le partite casalinghe alle 20:45, il Milan raggiungerà tra poco l'hotel in zona San Siro per cominciare il ritiro in attesa della sfida di questa sera contro la Roma.Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Roma, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Partita decisiva forse nella corsa scudetto, visto che i rossoneri sfidano un’al ...